Узбекистан занял 78 место в Индексе верховенства права

Нашей стране удалось обогнать Сербию, Албанию, Китай, Беларусь, Кыргызстан, Россию, Турцию и другие государства по восьми индикаторам. В их числе «Ограничение полномочий государства», «Отсутствие коррупции», «Открытость (прозрачность) деятельности государственных институтов», «Защита фундаментальных прав», «Порядок и безопасность», «Правоприменительная практика», «Гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство».
Ежегодно Индекс верховенства права составляет международная неправительственная организация World Justice Project путем проведения опроса среди 150 тысяч домохозяйств и четырехсот тысяч юристов. Также проводится оценка уровня законности.
«Оценка, данная Узбекистану в этом рейтинге, является важным фактором при формировании положительного имиджа нашей страны в международном сообществе», — отметили в Верхней палате.
В этом году в нашей стране наблюдалось улучшение показателей по всем восьми индикаторам. Этому способствует также создание в стране правовых и организационных механизмов целенаправленной работы с приоритетными международными рейтингами и индексами.