Волонтеры из Заларинского района получили новое оборудование

— Жители Иркутской области с самого начала специальной военной операции организуют волонтерские группы. В каждом уголке региона собираются простые люди, конечно, у них нет специального оборудования, зато есть огромное желание помогать ребятам «за ленточкой». И мы стараемся поддерживать их, чтобы эта тыловая работа продолжалась, — прокомментировал Александр Ведерников.