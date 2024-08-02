Волонтеры из Заларинского района получили новое оборудование

Волонтеры движения «Поддержим наших» из села Троицк Заларинского района получили новое оборудование. С просьбой об обновлении технического оснащения добровольцы обратились к председателю Заксобрания региона Александру Ведерникову во время рабочей поездки парламентариев в район. Как отмечают сами волонтеры, новая техника поможет ускорить работу и уменьшить загруженность. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.
— Жители Иркутской области с самого начала специальной военной операции организуют волонтерские группы. В каждом уголке региона собираются простые люди, конечно, у них нет специального оборудования, зато есть огромное желание помогать ребятам «за ленточкой». И мы стараемся поддерживать их, чтобы эта тыловая работа продолжалась, — прокомментировал Александр Ведерников.
Волонтерская организация работает уже два года. По началу занимались только отливанием свечей, а в прошлом году приступили к плетению маскировочных сетей. Женская часть добровольцев шьет подушки для спальников, делают сухой душ, плетут браслеты жизни.
С начала СВО Заксобрание региона активно помогает бойцам на передовой. Депутаты провели телемарафон «Своих не бросаем». С помощью него удалось собрать около 20 млн рублей. Также парламентарии делали отчисления в фонд «Все для Победы» и приобрели швейные машинки для волонтеров «Золотые руки ангела».