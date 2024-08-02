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Уфимцев предупредили об отключениях воды

Уфимцев предупредили об отключениях воды.

Источник: Башинформ

Жителей Уфы на следующей неделе ждут плановые отключения горячей и холодной воды. Как информирует «Уфаводоканал» столица, с 5 по 11 августа без водоснабжения останутся многоквартирные дома, здания и объекты в Калининском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Калининском и Советском районах.

Речь идет о Центре спортивной подготовки, школе № 61, детской клинической больнице № 17, СШОР по велоспорту, детсадике № 171, ряде жилых домов и предприятий.

С полным списком и графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.

ЖКХ