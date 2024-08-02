Уфимцев предупредили об отключениях воды.

Жителей Уфы на следующей неделе ждут плановые отключения горячей и холодной воды. Как информирует «Уфаводоканал» столица, с 5 по 11 августа без водоснабжения останутся многоквартирные дома, здания и объекты в Калининском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Калининском и Советском районах.