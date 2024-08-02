Что почём: в Хабаровске собираем детей в школу

До начала учебного года осталось меньше месяца и для родителей школьников началась горячая пора. Нужно купить форму, рюкзак и наполнение для него. Витрины магазинов в августе 2024-го радуют богатым ассортиментом дневников, тетрадей и канцелярских товаров на любой вкус и кошелёк. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» побывала на школьном базаре и в двух магазинах и узнала, во сколько родителям обойдётся сбор детей в школу. Единого стандарта школьной формы в России сейчас нет, и при выборе одежды для ребёнка родители, как правило, придерживаются официально-делового стиля и определённой цветовой гаммы. На школьном базаре в Хабаровске рубашка для мальчика стоит от 300 рублей до 1000. Брюки — от 1000 до 2000. За костюм-тройку придётся заплатить 3000 — 5000 рублей.



Стоимость школьных платьев варьируется от 700 рублей (на распродаже) до 2500, юбок — от 300 (на распродаже) до 850. Блузки стоят от 500 до 1500 рублей.



Корреспонденты «Парламентской газеты» посмотрели прайсы популярных онлайн-магазинов и узнали, что самая бюджетная юбка для девочки обойдется в 700 рублей, а блузка — в 600, обувь в 1400 рублей, кардиган — 900. Поскольку школьницам необходимы минимум два комплекта одежды, на приобретение формы нужно запланировать дополнительно 1300 рублей. В итоге полный комплект школьной одежды для девочки обойдется в 5700 рублей.



Для мальчиков комплект одежды включает две пары самых недорогих брюк по 900 рублей, две рубашки по 600 рублей, кардиган — 800 рублей, галстук — 260 рублей, рюкзак — 800 рублей, обувь — 1400 рублей и ремень 400. В результате мальчика можно одеть в школу за 6600 рублей.



Выбор рюкзаков и школьных сумок в Хабаровске обширный. Стоимость зависит от бренда, материала, дизайна, дополнительных характеристик, например, наличия анатомической спинки. Как сообщает «Парламентская газета», в онлайн-магазинах можно купить рюкзак от 800 рублей. На хабаровском школьном базаре стоимость варьируется от 1000 до 5500 рублей. В канцелярском отделе одного из центральных магазинов города рюкзаки стоят от 2600 до 6300 рублей.



Стоимость дневников зависит от типа обложки, дизайна и составляет в разных магазинах от 160 до 560 рублей. Пеналы стоят от 200 до 1000 рублей.



Итого, по оценке «Парламентской газеты», чтобы подготовить девочку к учебному году, в среднем потребуется 13300 рублей, а мальчика — 14200 рублей.