Новый музей ВДВ в Воронеже не откроется 2 августа

Воронежцы надеялись, что новый Музей ВДВ распахнет свои двери посетителям уже сегодня, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Однако в правительстве области эту информацию опровергли, сказав, что открытия не планировалось. В праздник чиновники ограничатся традиционным возложением венков и цветов к памятнику десантникам, расположенному на площадке перед новым музеем.