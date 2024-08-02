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Новый музей ВДВ в Воронеже не откроется 2 августа

В здании еще продолжается формирование экспозиции.

Источник: мэрия Воронежа

Воронежцы надеялись, что новый Музей ВДВ распахнет свои двери посетителям уже сегодня, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск. Однако в правительстве области эту информацию опровергли, сказав, что открытия не планировалось. В праздник чиновники ограничатся традиционным возложением венков и цветов к памятнику десантникам, расположенному на площадке перед новым музеем.

— Пока экспозиция музея продолжает формироваться, в том числе, благодаря ветеранам ВДВ. Когда процесс закончится, всех желающих пригласят на торжественное открытие, — добавили в пресс-службе правительства региона.

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