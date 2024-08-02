День ВДВ в Красноярске: как проходит праздник силы и чести

«Нам всегда приходилось противопоставлять себя сильному противнику. Но, как говорится, “Ни шагу назад!”, “Никто, кроме нас”. Сейчас на СВО происходит борьба технологий: дроны и все остальное. Мы хорошо готовимся, молодых бойцов тренируют те, кто проходит с фронта. В бою стараемся максимально адаптироваться под противника — например, выявлять засады. Большое спасибо русскому народу за то, что помогает на СВО. Победа все равно будет за нами. Мы знаем, ради чего мы воюем и улучшаем боевые качества», — рассказал «МК в Красноярске» старший сержант ВДВ с позывным «Скиф», вернувшийся с фронта на реабилитацию. Он служит в 237 десантно-штурмовом полку 76 десантно-штурмовой гвардейской дивизии.