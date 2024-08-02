День ВДВ в Красноярске: как проходит праздник силы и чести

Этот праздник, известный своей дружеской атмосферой и чувством товарищества, начался у подножия Поклонной горы, где расположен монумент воинам-интернационалистам. Собравшиеся, в числе которых были десятки ветеранов в символичных голубых беретах вместе с их семьями, провели церемонию возложения венков и цветов, чтобы отдать дань уважения и вспомнить павших товарищей.
В церемонии возложения венков и цветов приняли участие первый вице-губернатор Сергей Пономаренко, спикер Заксобрания Алексей Додатко, представители руководства силовых структур края.
Среди тех, кто принимал поздравления, были не только ветераны, но и молодые служащие, для которых День ВДВ является возможностью укрепить связи между поколениями десантников и обменяться опытом. Разговоры о боевом братстве и обсуждение текущих глобальных вопросов были главной темой бесед. Стоит отметить, что среди участников торжества были как ветераны Афганского и Чеченского конфликтов, а также бойцы спецоперации на Донбассе.
«Нам всегда приходилось противопоставлять себя сильному противнику. Но, как говорится, “Ни шагу назад!”, “Никто, кроме нас”. Сейчас на СВО происходит борьба технологий: дроны и все остальное. Мы хорошо готовимся, молодых бойцов тренируют те, кто проходит с фронта. В бою стараемся максимально адаптироваться под противника — например, выявлять засады. Большое спасибо русскому народу за то, что помогает на СВО. Победа все равно будет за нами. Мы знаем, ради чего мы воюем и улучшаем боевые качества», — рассказал «МК в Красноярске» старший сержант ВДВ с позывным «Скиф», вернувшийся с фронта на реабилитацию. Он служит в 237 десантно-штурмовом полку 76 десантно-штурмовой гвардейской дивизии.
Солдат вспомнил свой первый прыжок. Он рассказал, что давно хотел его совершить, а потому для него это было важным событием.
Еще один молодой десантник, решивший не представляться, рассказал, что впервые прыгнул еще в 14 лет. А уже на службе ему было легче.
«Я целенаправленно шел в ВДВ. К началу службы прыгал уже дважды, поэтому ничего нового для меня не было. Помню, было очень много народу. Прыгали с вертолета. Но все было нормально».
Все бойцы, с кем удалось пообщаться, рассказали, что военнослужащие Воздушно-десантных войск проходят тщательный отбор и получают тщательную подготовку во время службы.
Очень много было и родных живых и покинувших мир бойцов элитных войск. Мамы солдат делились друг с другом историями из жизни и службы сыновей, с гордостью рассказывая о них. Некоторые пришли с портретами погибших родных.
По завершении официальной части на Поклонной горе, колонна бойцов и их близких направилась к парку имени 400-летия Красноярска, где праздник продолжился концертом и работой спортивных площадок, где военные попробуют свои силы в армрестлинге, перетягивании каната и других видах спорта.
День ВДВ в Красноярске превратился в масштабное событие, объединившее поколения военных и гражданских, и продемонстрировавшее нерушимую связь времен и поколений, служащих под голубыми беретами.