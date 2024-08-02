В МЧС напомнили о правилах безопасного отдыха

По словам спасателей, во-первых, нельзя оставлять детей одних без присмотра ни на минуту, а также не допускать их купаться без сопровождения взрослых. Последнее касается и подростков.
Во-вторых, запрещено купаться в состоянии опьянения. Купаться можно лишь в тех местах, где это разрешено. Если установлены запретительные знаки, то в таких местах нельзя этого делать.
Отправляясь в дальнюю поездку на автомобиле, нужно соблюдать правила дорожного движения. Отправляясь в турпоход — зарегистрировать группу у спасателей.
Если же собрались в лес, то необходимо сообщить близким, куда, когда и на сколько времени идёшь.
Ранее сообщалось о том, что в Железногорске спасатели вызволили мальчика, который оказался заперт в ванной комнате.