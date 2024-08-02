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Молдавские борцы — бронзовые призеры Олимпиады в Париже — прилетели в Кишинев

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдавские дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, завоевавшие бронзовые медали Олимпийских игр в Париже, поздно вечером в четверг вернулись в Кишинев.

Источник: Sputnik.md

В аэропорту их ждала теплая встреча, пришедшие к зданию аэропорта люди скандировали «Молдова!» и «Браво!».

Спортсмены в короткой беседе с журналистами отметили, что после сложных и напряженных соревнований чувствуют усталость, но рады возвращению домой.

Денис Виеру стал первым молдавским дзюдоистом, поднявшимся на олимпийский пьедестал. В 2002 году на Играх в Токио он занял седьмое место.

Борец Адиль Османов принес стране вторую бронзу Игр.

Согласно апрельскому постановлению кабмина, бронзовые медалисты Олимпиады получат от государства премию в размере двух миллионов леев (103,5 тысячи евро).

Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они будут соревноваться в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.

Программа Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 состязаний. В их числе есть дебютант — брейкинг.