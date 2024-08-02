Более 3 тысяч машин скопилось в очередях на въезд в ЕС из Беларуси

Так, перед литовскими пунктами пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») на въезд в Евросоюз скопились 900 и 750 грузовых авто соответственно.
Там же фиксируются очереди легковушек общей численностью более 400.
Пограничное ведомство Беларуси обращает внимание, что в «Мядининкай» литовские коллеги, начиная с 29 июля, каждые сутки оформляли около 50 фур из 500 возможных, то есть 10% от нормы.
«Это наименьший показатель выполнения нормы пропуска среди всех европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью», — подчеркивают в ГПК.
В Латвию через «Патерниеки (“Григоровщина”) с понедельника 29 июля въехали только 45% грузовых машин. Скопления легковушек на белорусско-латвийской границе не фиксируется.
Кроме того, свыше 500 легковых автомобилей скопились в очереди на въезд в Польшу перед пунктом пропуска «Тересполь» («Брест»). Очередей из грузовиков в этом направлении нет.
«Его контрольные службы в течение недели оформляли не более 40% транспорта от нормы», — акцентирует ГПК.
Стоят в очередях и автобусы. У «Тересполя» («Брест») и «Мядининкай» («Каменный Лог») их, соответственно 65 и 11.
Одна из причин образования очередей на въезд в Евросоюз в том, что и Польша, и Литва, и Латвия в недавнем прошлом закрыли некоторые пункты. Сейчас на границе Беларуси и ЕС работают только пять пунктов пропуска из 14.