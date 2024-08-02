Такого жуткого начала августа никто не ожидал в Молдове: На наши головы обрушится мощная магнитная буря

Землю снова накроет магнитная буря.
Она обрушится в конце недели в ночь с 3 на 4 августа, а пик явления придется на полночь по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
После шести часов утра магнитосфера станет поспокойнее. Через сутки от начала магнитной бури геомагнитная обстановка стабилизируется. Отмечается, что буря будет средней силы (класс G2).
Магнитные бури могут представлять опасность для тех, у кого болезни сердечно-сосудистой системы, перенесенные инфаркты миокарда, инсульты и тяжелая гипертония — людей среднего и пожилого возраста.