Приоритеты развития Тайшета обсудил с главой города губернатор Приангарья

Среди вопросов, которые обсудили глава Приангарья и глава Тайшета, значились ремонт дорог, строительство социальных объектов, благоустройство территорий.
Перед началом работы провел рабочую встречу с жителями Тайшета и Тайшетского района, — рассказал Игорь Кобзев. — Диалог получился конструктивным, прозвучали актуальные для граждан вопросы, все это зафиксировали, на многие вопросы профильные министры ответили лично, многое взяли в работу. Это важная стратегическая территория, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Задача правительства — содействовать развитию территории, чтобы жизнь граждан стала более комфортной, удобной, чтобы граждане связывали свое будущее с этой территорией.
Во время поездки в Тайшет губернатор проверил ход ремонта дорог по региональной программе «Транспортный каркас». По ней в Тайшете ремонтируют три участка автодорог общей протяженностью 2,6 километра. Из областного бюджета на соответствующие работы выделили 60 млн рублей. Еще 8,5 миллиона добавили из местного бюджета.
Значимым шагом в развитии территории станет строительство аэропортового комплекса, которое планирует провести компания «Сибирские Аэропорты». Проект также представили губернатору во время его поездки в Тайшет. Место строительства определено, разработана проектная документация.
Особо Игорь Кобзев остановился на комплексном подходе к развитию территории, улучшению качества жизни людей и созданию комфортной городской среды. Он сообщил Александру Кузину, что областные власти готовы поддерживать шаги муниципалитета в этом направлении.
Губернатор поставил перед нами задачу по улучшению городской среды и созданию условий для развития инфраструктуры, — рассказал Александр Кузин. — Утверждена дорожная карта, сегодня с главой региона обсудили основные направления работы. Также идет работа по привлечению квалифицированных кадров: в городе возводятся новые социальные объекты, необходимо отрабатывать их укомплектованность, требуются учителя и медицинский персонал. Развитие производства и инфраструктуры будет способствовать тому, чтобы люди оставались в родном городе, — рассказал Александр Кузин.