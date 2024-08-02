Приоритеты развития Тайшета обсудил с главой города губернатор Приангарья

Перед началом работы провел рабочую встречу с жителями Тайшета и Тайшетского района, — рассказал Игорь Кобзев. — Диалог получился конструктивным, прозвучали актуальные для граждан вопросы, все это зафиксировали, на многие вопросы профильные министры ответили лично, многое взяли в работу. Это важная стратегическая территория, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Задача правительства — содействовать развитию территории, чтобы жизнь граждан стала более комфортной, удобной, чтобы граждане связывали свое будущее с этой территорией.