Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Самарской области 2 августа

В пятницу, 2 августа, синоптики предупредили о надвигающейся непогоде, которая накроет Самарскую область в ближайшие часы. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В ближайшие 1−3 часа и до конца дня 2 августа 2024 года, а также ночью и днем 3 августа, ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра и порывы до 15−20 метров в секунду. Возможен град, — говорится в предупреждении.
В ГУ МЧС по Самарской области посоветовали самарцам во время усиления ветра и гроза избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Также спасатели призывают держаться подальше от карнизов зданий, рекламных стендов и растяжек.
Водителям советуют поставить автомобиль в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций и деревьев. Автолюбителям напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции движения.