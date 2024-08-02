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Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Самарской области 2 августа

Синоптики предупредили самарцев о непогоде, которая нагрянет в ближайшие часы.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +27°

В пятницу, 2 августа, синоптики предупредили о надвигающейся непогоде, которая накроет Самарскую область в ближайшие часы. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В ближайшие 1−3 часа и до конца дня 2 августа 2024 года, а также ночью и днем 3 августа, ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра и порывы до 15−20 метров в секунду. Возможен град, — говорится в предупреждении.

В ГУ МЧС по Самарской области посоветовали самарцам во время усиления ветра и гроза избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Также спасатели призывают держаться подальше от карнизов зданий, рекламных стендов и растяжек.

Водителям советуют поставить автомобиль в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций и деревьев. Автолюбителям напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции движения.