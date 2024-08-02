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В Воронеже запустили салют при опасности атаки БПЛА

Фейерверки заметили на улице 9 Января.

В Воронежской области в ночь на пятницу, 2 августа, была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на это в областном центре на улице 9 Января неизвестные запустили фейерверки. Кадры очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 4:05. Отбой объявили только в 7:34. Позднее стало известно, что над территорией региона беспилотников перехвачено не было. Однако дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Курской области и четыре — над территорией Краснодарского края. Это уже не первый раз, когда воронежцы запускают салюты в подобных ситуациях. РИА «Воронеж» рассказывало, что в областном центре запускали салют в день, когда дважды объявлялась авиационная опасность.