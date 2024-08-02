Лучшая сельская семья России живет в Башкирии. Семья Якуповых из Благоварского района стала победителем федерального конкурса «Семья года».
Как сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты РБ, Якуповы вошли в число 88 финалистов федерального конкурса в номинации «Сельская семья». Всего в конкурсе приняли участи 380 семей.
История семьи началась в 2010 году. Альберт и Гульнара познакомились на свадьбе её сестры, и это была любовь с первого взгляда. Вскоре молодая пара из Языково зарегистрировала свои отношения. Через год в семье появился первенец — Амиль, а еще через два года — Эмиль. Аллен и Микаэль появились уже в новом доме, который супруги построили для своей растущей семьи.
Напомним, конкурс «Семья года» проводится уже 9-й раз. Он призван напоминать о важности семейных ценностей, традиций и поддержки друг друга. Семьи из Башкирии ежегодно ставятся победителями в разных номинациях. В 2016 году семья Семеновых из Уфы стала победителем в номинации «Многодетная семья», в 2017 году Кунакбаевы из Зианчуринского района признаны лучшими в номинации «Сельская семья». В 2018 году Исхаковы из Учалинского района получила титул «Семья — хранитель традиций», в 2019 году Арманшины из Татышлинского района — «Сельская семья», в 2020 году Шайхлисламовы из Нуримановского района — «Золотая семья», в 2021 году Хайрисламовы из Салаватского района — «Молодая семья», в 2022 году Муллахметовы из Татышлинского района — «Сельская семья», в 2023 году Ахмеровы из Стерлитамакского района — «Семья — хранитель традиций».
Отметим, что награждение пройдет в октябре в Москве.