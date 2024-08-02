Кто такие рэперы, и как они повлияли на современную музыку

Конечно же, ни одна такая тусовка не обходилась без музыки. За звуковое сопровождение отвечал так называемый диск-жокей. Занимался он примерно тем же, чем и современные диджеи: запускал пластинки на проигрывателях, издавал всяческие скретчи и вообще экспериментировал как мог. Мудреные джазовые аранжировки были не в почете, а вот цепкий бит — всегда пожалуйста. Но куда без тамады с интересными конкурсами? Тут-то за дело брался Master of Ceremony, или же сокращенно MC. Местный заводила, который выкрикивал всякое разное в такт музыке. Подстраивался под общий грув. Иногда удачно, иногда — не очень. Но публику неизменно разогревал.