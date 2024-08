Кто такие рэперы, и как они повлияли на современную музыку

Например, артисты Fat Boys, D.J. Jazzy Jeff и Fresh Prince объединяли речитатив с более мелодичными поп-музыкой и R&B. Помните, как в нулевые было модно стравливать рок и рэп-комьюнити между собой? Если среди ваших знакомых такие «консерваторы» еще остались, самое время охладить их воинственный пыл. Вот трио Run-D.M.C. уж точно не гнушалось агрессивного звучания электрогитар, о чем свидетельствует трек Walk This Way. А исполнитель LL Cool J даже щепотку панка добавил. Песня Rock The Bells — тому подтверждение. Согласитесь, теперь споры о «лучшем жанре» смотрятся по меньшей мере глупо.