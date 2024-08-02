13 бывшим мигрантам в Ростовской области вручили повестки

В Ростовской области в ходе нового миграционного рейда проверили иностранцев и людей, получивших российское гражданство. В итоге были выявлены нарушения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
В частности, в отношении нелегальных приезжих составили 10 административных протоколов. Причинами для этого стали: незаконная трудовая деятельность, несоблюдение режима пребывания в стране и сроков обращения за патентом. В двух случаях люди не сообщали о своих доходах.
— В итоге было принято решение об аннулировании двух видов на жительство и одного разрешения на временное проживание в России. Кроме этого, 34 иностранцам на пять лет запретили въезд в страну, — прокомментировали в пресс-службе донского главка МВД.
Также во время рейда вручили повестки 13 мужчинам, ставшим гражданами России, но не явившимся для постановки на воинский учет.