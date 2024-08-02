В ФАС прокомментировали рост цен на бензин в Иркутской области

Управление антимонопольной службы по Иркутской области провело проверку в связи с резким ростом цен на бензин. Нарушений в действиях сетей автозаправок не нашли.
«Хочу напомнить, что цены на горюче-смазочные материалы государство не регулирует. Мы только следим, чтобы не было антиконкурентных соглашений между участниками рынка», — рассказал irk.aif.ru руководитель Иркутского УФАС Александр Кулиш.
По его словам, проведены проверки, но нарушений антимонопольного законодательства мы не установили. Маржинальность АЗС находится ниже среднерыночных уровней. Рост цен в рознице даже отстает от роста цены закупка бензина на бирже. То есть операторы АЗС сдерживают рост цен.
«Эта проблема — многоплановая. Её причина — рост оптовых цен на бирже. Дело ещё и в том, что большую часть бензина независимые АЗС приобретают не на Ангарском НПЗ, а на Ачинском и Омском НПЗ. То есть топливо необходимо доставить из западных регионов, но Восточный полигон РЖД перегружен. Самая острая ситуация с бензином АИ-95», — отметил представитель ведомства. Междведомственная рабочая группа при участии регионального минэкономразвития обсуждала ситуацию. Власти региона будут обращаться в правительство РФ с просьбой субсидировать поставки бензина в Иркутскую область и повысить приоритет этих грузов при перевозке по железной дороге.
«Эти меры должны повлиять на стабилизацию ситуации, — считает Александр Кулиш. — Тем более, что до октября запрещено вывозить бензин из страны, а после этого потребление горючего снизится. Сейчас пиковый пери од связанный с тем, что агропредприятия и дачники собирают урожай».