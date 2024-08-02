В ФАС прокомментировали рост цен на бензин в Иркутской области

«Эта проблема — многоплановая. Её причина — рост оптовых цен на бирже. Дело ещё и в том, что большую часть бензина независимые АЗС приобретают не на Ангарском НПЗ, а на Ачинском и Омском НПЗ. То есть топливо необходимо доставить из западных регионов, но Восточный полигон РЖД перегружен. Самая острая ситуация с бензином АИ-95», — отметил представитель ведомства. Междведомственная рабочая группа при участии регионального минэкономразвития обсуждала ситуацию. Власти региона будут обращаться в правительство РФ с просьбой субсидировать поставки бензина в Иркутскую область и повысить приоритет этих грузов при перевозке по железной дороге.