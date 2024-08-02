У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

В мае стало известно, что блогерша должна ФНС 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета Ивлеевой, также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. Кроме того, ей был закрыт выезд из России. В конце июля она погасила долг, выплатив 11,3 миллиона рублей.