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У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

У блогерши Анастасии Ивлеевой нашли еще один долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Regnum.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сумма нового долга блогерши составила 3,7 миллиона рублей. Отмечается, что Ивлеевой могут вновь запретить выезд из России.

В мае стало известно, что блогерша должна ФНС 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета Ивлеевой, также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. Кроме того, ей был закрыт выезд из России. В конце июля она погасила долг, выплатив 11,3 миллиона рублей.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Тогда ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов.

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