У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

Сумма нового долга блогерши составила 3,7 миллиона рублей. Отмечается, что Ивлеевой могут вновь запретить выезд из России.
В мае стало известно, что блогерша должна ФНС 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета Ивлеевой, также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. Кроме того, ей был закрыт выезд из России. В конце июля она погасила долг, выплатив 11,3 миллиона рублей.
В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Тогда ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов.