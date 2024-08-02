Более 200 жителей региона за неделю покусали клещи в Иркутской области

Только за последнюю неделю более 20 жителей региона обратились за помощью с укусами клещей. Как сообщили в Роспотребнадзоре Иркутской области с начала эпидемиологического сезона число покусанных превысило 14,8 тысячи человек.
— Зарегистрировано 85 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 64 — клещевым энцефалитом и 11 — клещевым риккетсиозом , — поделились специалисты.
Всего было проанализировано более 10 тысяч паукообразных, из них более четырех тысяч оказались носителями клещевых инфекций. Сейчас активность значительно снизилась, но все равно отмечается риск присасывания клещей при прогулках на природе.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что ученые провели исследование и выяснили какие группы риска больше всего подвержены укусам клещей. Как оказалось, чаще всего паукообразные кусают мужчин старше 30 лет.