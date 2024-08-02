Лукашенко спросил белорусов про катастрофические вопросы к нему после урагана

Жители агрогородка ответили, что таких вопросов к президенту Беларуси нет. Лукашенко также спросил, как именно было проведены восстановительные работы после стихии и всем ли довольны люди. Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», глава государства задал еще один вопрос: