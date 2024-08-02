Лукашенко спросил белорусов про катастрофические вопросы к нему после урагана

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мозырьский район 22 августа заехал в агрогородок Прудок и спросил про катастрофические вопросы после урагана, пишет БелТА.
Глава государства поинтересовался:
— Какие у вас катастрофические вопросы ко мне?
Жители агрогородка ответили, что таких вопросов к президенту Беларуси нет. Лукашенко также спросил, как именно было проведены восстановительные работы после стихии и всем ли довольны люди. Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», глава государства задал еще один вопрос:
— Что вам не сделали после урагана?
На него жители агрогородка ответили, что было сделано все. В свою очередь, президент отметил, что хочет посмотреть, как именно ликвидируются последствия.
— Понятно, неделю ждали — любо дорого поглядеть! Надо чтоб везде так! — заявил Лукашенко.