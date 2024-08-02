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Лукашенко спросил белорусов про катастрофические вопросы к нему после урагана

Лукашенко спросил, есть ли у белорусов катастрофические вопросы после урагана.

Источник: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мозырьский район 22 августа заехал в агрогородок Прудок и спросил про катастрофические вопросы после урагана, пишет БелТА.

Глава государства поинтересовался:

— Какие у вас катастрофические вопросы ко мне?

Жители агрогородка ответили, что таких вопросов к президенту Беларуси нет. Лукашенко также спросил, как именно было проведены восстановительные работы после стихии и всем ли довольны люди. Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», глава государства задал еще один вопрос:

— Что вам не сделали после урагана?

На него жители агрогородка ответили, что было сделано все. В свою очередь, президент отметил, что хочет посмотреть, как именно ликвидируются последствия.

— Понятно, неделю ждали — любо дорого поглядеть! Надо чтоб везде так! — заявил Лукашенко.

Лукашенко Александр