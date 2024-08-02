Синоптики рассказали, какая погода будет на Южном Урале в первые выходные августа

В субботу при переменной облачности ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы, днем — локально сильные, в отдельных районах грозы, возможен град, ночью и утром — туманы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, при грозах порывы 16−21 м/с. Температура воздуха 3 августа ночью плюс 9−14, днем — 19−24.