Синоптики рассказали, какая погода будет на Южном Урале в первые выходные августа

«Под влиянием области пониженного давления погода останется неустойчивой: ночью конвективные процессы будут стихать, а днем вновь прогремят грозы, прошумят кратковременные дожди, ливни», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
В субботу при переменной облачности ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы, днем — локально сильные, в отдельных районах грозы, возможен град, ночью и утром — туманы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, при грозах порывы 16−21 м/с. Температура воздуха 3 августа ночью плюс 9−14, днем — 19−24.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью преимущественно без осадков, завтра днем — кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 12−14, днем — 21−23.
В воскресенье и понедельник удержится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем — местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы до 14−15 м/с. Температура воздуха 4 августа ночью плюс 9−14, днем — 19−24, 5 августа ночью плюс 11−16, днем — 21−26.