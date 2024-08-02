В Ростовской области стартовали съемки реалити-шоу про самозанятых

Реалити-шоу реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2020 года и за это время получило целый ряд региональных и федеральных наград. Пятый сезон, который традиционно будет включать десять выпусков, выйдет в телевизионный эфир телеканала «Россия 24» уже этой осенью и будет посвящен донским брендам. Кроме того, выпуски будут доступны на сайте центра «Мой бизнес» mbrostov.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Telegram-канале.