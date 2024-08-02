В Ростовской области стартовали съемки реалити-шоу про самозанятых

Более 250 дончан подали заявки на участие в телепроекте «Мой бизнес. Самозанятые 5.0», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
— Это уже пятый сезон реалити-шоу, в котором самозанятые жители Ростовской области на глазах телезрителей обучаются успешному ведению своего дела, перенимают опыт экспертов в разных сферах предпринимательства и борются за победу, ведь ее цена — 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Организатором проекта выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес» при поддержке правительства и министерства экономического развития Ростовской области.
Отбор участников нового сезона состоялся 25 июля в Ростове-на-Дону. Самозанятые презентовали себя и свой бизнес в ограниченное двумя минутами время. Оценивали выступающих по трем критериям: ораторские способности, бизнес-навыки и наличие визуальной айдентики. Экспертную комиссию возглавил Сергей Кононенко, заместитель министра экономического развития Ростовской области.
Пятый юбилейный сезон реалити-проекта будет посвящен популяризации и развитию донских брендов.
В результате голосования были выбраны десять финалистов, представляющих различные проекты: производство полезных сладостей, конструктор-студия интерьеров, гимнастический клуб, тренинг для людей с синдромов дефицита внимания, киностудия и другие.
В ближайшие два месяца самозанятые под кураторством профессионалов будут с господдержкой разрабатывать и воплощать в жизнь концепции брендинга своих товаров и услуг. Итоги работы на проекте они презентуют жюри в сентябре — тогда и будет определен победитель.
Реалити-шоу реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2020 года и за это время получило целый ряд региональных и федеральных наград. Пятый сезон, который традиционно будет включать десять выпусков, выйдет в телевизионный эфир телеканала «Россия 24» уже этой осенью и будет посвящен донским брендам. Кроме того, выпуски будут доступны на сайте центра «Мой бизнес» mbrostov.ru и в социальных сетях ВКонтакте и Telegram-канале.