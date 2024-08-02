Дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных

Предварительно, в понедельник, 5 августа, в регионе местами прогнозируются небольшие дожди. 6-го числа на Татарстан вновь обрушатся грозы. Ночные температуры составят от 11 до 16 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до 21−26 градусов.