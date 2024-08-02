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Дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных

В ближайшие дни в Татарстане не ожидается значительных изменений в погоде.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +27°

Так, на выходных в республике вновь возможны дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Ночами температуры будут держаться в пределах 10−17 градусов, днем 3 августа прогнозируется от 19 до 24, а в воскресенье — 21−26 градусов.

Предварительно, в понедельник, 5 августа, в регионе местами прогнозируются небольшие дожди. 6-го числа на Татарстан вновь обрушатся грозы. Ночные температуры составят от 11 до 16 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до 21−26 градусов.