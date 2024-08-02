Новосибирским десантникам в честь праздника вручили общественные награды

Праздничная программа стартовала в Центральном парке с концерта музыкальной группы ветеранов ВДВ «Никто кроме нас», которая исполнила патриотические песни. Помимо этого, с поздравлениями выступали представители силовых ведомств и общественных организаций. Председатель общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александр Секачев вручил десантникам общественные награды. Затем колонна с флагами выдвинулась на Монумент Славы, где после поздравлений участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах.
В церемонии возложения цветов также принял участие заместитель Председателя Правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. «Никто кроме нас — таков девиз десантников. Вы всегда выполняли и выполняете самые сложные боевые задачи. Здоровья всем тем, кто собрался сегодня здесь, всем тем, кто сегодня воюет и защищает интересы нашей Родины», — поприветствовал собравшихся Андрей Клюзов.
Напомним, история Воздушно-десантных войск началась в 1930 году с 12 парашютистов-добровольцев. 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Полноценное же подразделение — первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.