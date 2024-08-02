Новосибирским десантникам в честь праздника вручили общественные награды

Напомним, история Воздушно-десантных войск началась в 1930 году с 12 парашютистов-добровольцев. 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады. С тех пор эта дата считается днем зарождения Воздушно-десантных войск. Полноценное же подразделение — первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе.