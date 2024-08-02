Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанский вуз оплатит обучение детей участников СВО

КФУ возьмет на себя оплату обучения детей участников СВО. Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту идею.

Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Ректорат КФУ принял решение снизить стоимость платного обучения в учебном году 2024/2025 до 100% для студентов, чьи родители принимают или принимали участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Деньги на обучение выделят из собственных средств КФУ.

Университет поддержит учащихся, получающих первое высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Решение затронет студентов очных и очно-заочных форм КФУ и его филиалов. Принятая льгота не распространяется на учащихся, переведенных из других учреждений в КФУ в предстоящем учебном год.

образование