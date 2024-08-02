Казанский вуз оплатит обучение детей участников СВО

Университет поддержит учащихся, получающих первое высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Решение затронет студентов очных и очно-заочных форм КФУ и его филиалов. Принятая льгота не распространяется на учащихся, переведенных из других учреждений в КФУ в предстоящем учебном год.