Казанский вуз оплатит обучение детей участников СВО

Об этом рассказали в пресс-службе университета.
Ректорат КФУ принял решение снизить стоимость платного обучения в учебном году 2024/2025 до 100% для студентов, чьи родители принимают или принимали участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Деньги на обучение выделят из собственных средств КФУ.
Университет поддержит учащихся, получающих первое высшее образование по программам бакалавриата и специалитета. Решение затронет студентов очных и очно-заочных форм КФУ и его филиалов. Принятая льгота не распространяется на учащихся, переведенных из других учреждений в КФУ в предстоящем учебном год.