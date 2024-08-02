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Красноярцы высказались о газовых домах после ЧП в Нижнем Тагиле

Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле взорвался газовый пятиэтажный дом.

«МК в Красноярске» спросил жителей города, как они относятся к газовым домам.

«60 лет Октября, Матросова, Гладкова, Волгоградская, Мичурина, Баумана (в центре города их полно), в Черёмушках много. В Октябрьском районе — дома возле ЗАГСа, не так мало их по городу. Никогда не буду жить в газифицированном доме, готова переплачивать», — пишет красноярка.

«Думаю, что это бомба, в руках алкашни, всякого сброда, да и вообще любого желающего. И сколько домов должно сложиться, чтобы до власти дошло, что в городах подобные методы неприемлемы. ТЭЦ вовсю коптят углем, зато народу — держите газ, взрывайте дома на здоровье», — пишет Иван.

«Да, газифицированные многоквартирные дома, это ужас!!!», — пишет Наталья.