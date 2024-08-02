Красноярцы высказались о газовых домах после ЧП в Нижнем Тагиле

«60 лет Октября, Матросова, Гладкова, Волгоградская, Мичурина, Баумана (в центре города их полно), в Черёмушках много. В Октябрьском районе — дома возле ЗАГСа, не так мало их по городу. Никогда не буду жить в газифицированном доме, готова переплачивать», — пишет красноярка.