Группа Vended сыновей участников Slipknot анонсировала дебютный альбом

В релиз войдут 13 треков, включая ранее выпущенные синглы Am I The Only One, The Far Side и Nihilism. «Сейчас в музыке не хватает определенного уровня агрессии и эмоций, и мы стремимся заполнить этот пробел в этом альбоме», — поделился лидер группы Гриффин Тейлор.