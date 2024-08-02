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Группа Vended сыновей участников Slipknot анонсировала дебютный альбом

Ню-метал-коллектив Vended, в состав которого входят сыновья Кори Тейлора и Шона Крейена из Slipknot, выпустит свою первую одноименную пластинку 20 сентября.

Источник: Звук

Ню-метал-коллектив Vended, в состав которого входят сыновья Кори Тейлора и Шона Крейена из Slipknot, выпустит свою первую одноименную пластинку 20 сентября.

В релиз войдут 13 треков, включая ранее выпущенные синглы Am I The Only One, The Far Side и Nihilism. «Сейчас в музыке не хватает определенного уровня агрессии и эмоций, и мы стремимся заполнить этот пробел в этом альбоме», — поделился лидер группы Гриффин Тейлор.

В прошлом году барабанщик Vended Саймон Крейен объяснил, что Шон и Кори помогали сыновьям с командой, но никогда не писали за них музыку и не советовали, как играть и выступать на сцене.

Дебютный EP артистов What Is It/Kill It вышел в 2021-м.

Ранее Slipknot выложили ролик с новым ударником.