Алкоголь и самокаты запретят в Екатеринбурге на День города

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина — улицы 8 Марта. Здесь нельзя будет продавать спиртное 10 августа с 10:00 до 23:00, а также 11 августа с 08:00 до 23:00 и 16 августа с 07:00 до 23:00. В День города — 17 августа — запретят продажу алкоголя в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.