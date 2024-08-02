Быстро и удобно: маршруты-переправы от Северного речного вокзала стали еще популярнее

«Маршруты-переправы в Химки и Тушино — это отличная альтернатива наземному и железнодорожному транспорту. Время в пути до причала Захарково занимает всего 10 минут, а до Химок — 30 минут. Мы продолжаем развитие речного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Актуальное расписание теплоходов «850 лет Москве» и «Москва-1» можно посмотреть на сайте Мосгортранса:
— Северный речной вокзал — Химки;
— Северный речной вокзал — Захарково.
После обновления Северного и Южного речных вокзалов столица вернула свой статус порта пяти морей. В этом сезоне с них можно отправиться в путешествие в 50 крупных городов и населенных пунктов России. В разгар летнего сезона Северный и Южный речные вокзалы принимают и отправляют до 20 круизных судов в день. Теплоходы, которые идут через Москву, обслуживают около 50 судоходных компаний. Более 80 судов довозят пассажиров до туристических центров страны.
За три месяца с начала летней навигации причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили теплоходы уже 1,1 тысячи раз. Путешествия совершили 190 тысяч москвичей и туристов. Это на 20 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.
Северный и Южный речные вокзалы — это не только транспортные объекты, но и места, где проводят время москвичи и туристы. Здесь проходят бесплатные развлекательные мероприятия, отмечают городские праздники и организуют фестивали. За шесть месяцев этого года вокзалы приняли более миллиона посетителей.