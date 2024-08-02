Быстро и удобно: маршруты-переправы от Северного речного вокзала стали еще популярнее

В этом сезоне навигации пассажиры совершили более 160 тысяч поездок на теплоходах «850 лет Москве» и «Москва-1». Это на 20 тысяч поездок больше, чем за это же время в прошлом году. Речные маршруты-переправы от Северного речного вокзала до причалов Химки и Захарково значительно сокращают время в пути для жителей пяти районов Москвы и подмосковного города.