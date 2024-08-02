С 12 августа в Янтарном на две недели прекратят подачу горячей воды. Об этом рассказал глава администрации городского округа Артур Крупин на своей странице «ВКонтакте».
Причина — профилактические работы в котельной и на тепловых сетях. Горячей воды не будет до 26 августа.
«Сегодня проверил ход работ по подготовке котельной в Янтарном к новому отопительному сезону. Специалисты проведут ремонтные работы котельного оборудования, подкачивающей станции на Балебина, 1, тепловых камер на теплотрассах, покрасят ёмкости резервного топлива. Поручил провести работы в установленный срок».
На время остановки котельной на плановый ремонт жители Янтарного смогут воспользоваться горячей водой в банном комплексе на улице Балебина, 33. График работы:
мужские дни — четверг, суббота (с 12:00 до 20:00); женские дни — пятница, воскресенье (с 12:00 до 20:00).
Из-за ремонтных работ часть Зеленоградска утром в четверг, 1 августа, осталась без холодной воды.