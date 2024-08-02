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Оглашен прогноз о неудачной погоде на День города в Омске

В пятницу, 2 августа 2024 года, в Обь-Иртышском УГМС огласили прогноз погоды в Омске и области с 3 по 5 августа 2024 года. По мнению автора, на День города в Омске прогнозируется неудачная погода.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +27°

Напомним, что праздничные мероприятия пройдут 3 и 4 августа 2024 года.

"В предстоящий период сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный областью пониженного атмосферного давления и прохождением атмосферных фронтов.

3 августа в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. При грозах ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +22…+27 °С", — заявили в Обь-Иртышском УГМС.

Синоптики сообщают, что 4 и 5 августа на территории области сохранятся дожди разной интенсивности, грозы с усилением ветра в дневные часы до сильного. Преобладающая температура воздуха ночью +11..+16 °С, днем +21…+26 °С.