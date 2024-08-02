Оглашен прогноз о неудачной погоде на День города в Омске

Напомним, что праздничные мероприятия пройдут 3 и 4 августа 2024 года.
"В предстоящий период сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный областью пониженного атмосферного давления и прохождением атмосферных фронтов.
3 августа в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. При грозах ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +22…+27 °С", — заявили в Обь-Иртышском УГМС.
Синоптики сообщают, что 4 и 5 августа на территории области сохранятся дожди разной интенсивности, грозы с усилением ветра в дневные часы до сильного. Преобладающая температура воздуха ночью +11..+16 °С, днем +21…+26 °С.