Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале в Петербурге 21 августа

Напомним, в апреле этого года Гриша Ургант выступил на дне рождения у дочки российского бизнесмена Дениса Китаева Ксении, 25-летней журналистки светской хроники. В том же месяце режиссер Николай Солодников объявил о премьере фильма с участием Ивана Урганта, что только усилило слухи возвращении шоумена в публичное пространство.