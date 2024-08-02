Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале в Петербурге 21 августа

Телеведущий Иван Ургант после длительной паузы снова появится на публике. Он выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом», который пройдет в Петербурге 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда.
— К лайн-апу музыкального благотворительного фестиваля присоединится Гриша Ургант! Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Все собранные средства пойдут на работу проектов фонда «Антон тут рядом», — говорится в сообщении.
К слову, культурное мероприятие пройдет на сцене общественного пространства «Севкабель Порт». Билеты на него уже появились в продаже.
Напомним, в апреле этого года Гриша Ургант выступил на дне рождения у дочки российского бизнесмена Дениса Китаева Ксении, 25-летней журналистки светской хроники. В том же месяце режиссер Николай Солодников объявил о премьере фильма с участием Ивана Урганта, что только усилило слухи возвращении шоумена в публичное пространство.