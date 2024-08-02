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В Челябинске отменили автобусный маршрут, связывающий северо-запад и Ленинский район

В Челябинске временно отменили автобусный маршрут, связывающий северо-запад и Ленинский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Автобус № 11 от улицы Петра Столыпина до ГКБ № 9 временно приостановил работу», — сообщают в Миндортрансе.

Там уточнили, что торги на обслуживание маршрута с 1 августа не состоялись — не было ни одной заявки.

«На проведение нового аукциона потребовалось время, поэтому перевозчик приступит к работе только с 12 августа», — отметили в министерстве.

Новый контракт заключен с ООО «Автолайн». По условиям контракта, на линию должны будут выходить шесть автобусов малого класса с интервалом 20 минут в часы пик.

Напомним, маршрут запустили в декабре 2023 года. Он проходит с северо-запада в Ленинский район по улице Татищева, Комсомольскому проспекту, улицам Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева, Университетской Набережной, Худякова, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Новороссийской и 5-й Электровозной.