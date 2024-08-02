Новый портал для абитуриентов и их родителей появился в Воронежской области

На сегодняшний день более 1600 студентов уже обучаются по обновленным программам в рамках проекта. В 2023 году в регионе были созданы четыре образовательных кластера: отрасль «Педагогика» на базе Губернского педагогического колледжа, отрасль «Сельское хозяйство» — базовая образовательная организация — Павловский техникум, отрасль «Железнодорожный транспорт» — на базе Ростовского государственного университета путей сообщения, филиал в г. Воронеж, отрасль «Туризм и сфера услуг» — базовая образовательная организация Хреновская школа наездников.