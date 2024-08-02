Новый портал для абитуриентов и их родителей появился в Воронежской области

Этот онлайн-ресурс предназначен для будущих студентов и их родителей, помогая выбрать профессию и учебное заведение в регионе. Платформа направлена на оказание помощи абитуриентам, планирующим получать среднее профессиональное образование в Воронежской области.
На сайте япроф36.рф доступны различные функции: можно найти и сравнить колледжи и техникумы, изучить проходные баллы и количество бюджетных мест, а также ознакомиться с актуальными специальностями и профессиями. Пользователи могут узнать о профессиональных образовательных организациях, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет».
Особое внимание уделяется информации о работодателях Воронежской области, которые заинтересованы в квалифицированных специалистах и готовы предложить трудоустройство выпускникам. Портал предоставляет сведения о возможной заработной плате после окончания учебы и трудоустройства по программе «Профессионалитет».
Приемная кампания для поступления на очное обучение в колледжи и техникумы завершается 15 августа. Будущие студенты имеют возможность подать документы в несколько учебных заведений на различные направления. Однако окончательное зачисление произойдет только при предоставлении оригинала документа об образовании в выбранное учебное заведение.
«Портал япроф36.рф — это сайт, учитывающий региональную специфику системы образования. Это важный шаг в повышении доступности и актуальности информации о возможностях получения среднего профессионального образования в Воронежской области, необходимый продукт, позволяющий абитуриентам оценить свои возможности при выборе техникума, сравнить проходной балл, узнать количество бюджетных мест, сделать осознанный выбор профессии и увидеть карьерные перспективы», — прокомментировала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.
Платформа япроф36.рф является частью цифровой образовательной среды, разработанной в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Профессионалитет». Она объединяет все профессиональные образовательные организации Воронежской области в единую систему, предлагая фильтры для поиска программ, соответствующих проекту «Профессионалитет».
На сегодняшний день более 1600 студентов уже обучаются по обновленным программам в рамках проекта. В 2023 году в регионе были созданы четыре образовательных кластера: отрасль «Педагогика» на базе Губернского педагогического колледжа, отрасль «Сельское хозяйство» — базовая образовательная организация — Павловский техникум, отрасль «Железнодорожный транспорт» — на базе Ростовского государственного университета путей сообщения, филиал в г. Воронеж, отрасль «Туризм и сфера услуг» — базовая образовательная организация Хреновская школа наездников.
С 1 сентября 2024 года будет открыто еще пять новых кластеров, что позволит принять около 4000 студентов на бюджетные места в 37 учебных заведениях Воронежской области. К 2026 году ожидается, что количество студентов, обучающихся по программам «Профессионалитета», достигнет 11 355 человек.
В проекте «Профессионалитет» активно участвуют ведущие компании региона, которые сотрудничают с образовательными учреждениями. Этот проект, запущенный по инициативе Президента РФ, является частью стратегических инициатив для социально-экономического развития страны до 2030 года. Он нацелен на подготовку квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям конкретных работодателей, что находит отражение в содержании образовательных программ и оснащении учебных заведений современными материально-техническими средствами. Благодаря взаимодействию с предприятиями удается эффективно решать задачи кадрового обеспечения в регионе.