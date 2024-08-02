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В Казахстане не будут выдавать электронную цифровую подпись на флешке

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. В Казахстане перестанут выдавать электронную цифровую подпись на флешках, сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Правительство для граждан

В стране также запретили собирать копии документов, удостоверяющих личность казахстанцев. Запрет распространяется в том числе при взаимодействии с банками второго уровня.

Кроме того, если у вас требуют копию удостоверения или паспорта в гостиницах или банках, то за это им выпишут штраф, отметил председатель комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов.

Выдачу ЭЦП на файловых носителях он назвал самым небезопасным способом.

ЭЦП (электронную цифровую подпись) планируют выдавать в Казахстане на облаке и на токенах — неотчуждаемых носителях, откуда нельзя извлечь ЭЦП.