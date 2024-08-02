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В Челябинске откроются после ремонта три дороги

В Челябинске заканчиваются работы на трех участках улиц.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске к открытию готовят три дороги — новый участок Комсомольского проспекта, отрезок улицы Вандышева и отрезок проспекта Ленина.

Проспект Ленина ремонтируют от пересечения с улицей Героев Танкограда до улицы Линейной. Как сообщили в мэрии, на проспекте уже уложили асфальт, смонтировали ливневку и фонари. Сейчас рабочие наносят дорожную разметку и устраняют обнаруженные в ремонте недочеты.

На Комсомольском проспекте (от улицы Чичерина до дома № 120) также проложили ливневку и установили фонари. В планах — озеленение и установка дорожных знаков.

Асфальт заменили на участке улицы Игнатия Вандышева между улицами Двинской и Братьев Кашириных. Вдобавок там оборудовали ливневую канализацию и обустроили газоны. До запуска движения осталось добавить «лежачие полицейские» и подключить светофоры.