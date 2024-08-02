В Челябинске откроются после ремонта три дороги

Проспект Ленина ремонтируют от пересечения с улицей Героев Танкограда до улицы Линейной. Как сообщили в мэрии, на проспекте уже уложили асфальт, смонтировали ливневку и фонари. Сейчас рабочие наносят дорожную разметку и устраняют обнаруженные в ремонте недочеты.