Средний Урал накроют ливни и град

На Свердловскую область надвигается непогода. Средний Урал накроют сильные дожди, ливни и град. Штормовое предупреждение выпустило МЧС по Свердловской области.
— В ближайшие три часа 2 августа и до конца суток 3 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град, — рассказали спасатели.
Свердловчанам рекомендуют отказаться от отдыха на природе и походов. Влажные поверхности могут привести к травмированию людей. Владельцам частных домов советуют подготовить ливневые канализации.
Синоптик Алексей Пулин предупредил уральцев о надвигающемся похолодании. 2 августа ожидается потепление до +28 градусов. Однако уже на следующий день похолодает до +21 градуса. С 7 по 8 августа прогнозируется похолодание до +17.