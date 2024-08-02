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Средний Урал накроют ливни и град

На Свердловскую область надвигаются сильные дожди, ливни и град.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

На Свердловскую область надвигается непогода. Средний Урал накроют сильные дожди, ливни и град. Штормовое предупреждение выпустило МЧС по Свердловской области.

— В ближайшие три часа 2 августа и до конца суток 3 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ливни, крупный град, — рассказали спасатели.

Свердловчанам рекомендуют отказаться от отдыха на природе и походов. Влажные поверхности могут привести к травмированию людей. Владельцам частных домов советуют подготовить ливневые канализации.

Синоптик Алексей Пулин предупредил уральцев о надвигающемся похолодании. 2 августа ожидается потепление до +28 градусов. Однако уже на следующий день похолодает до +21 градуса. С 7 по 8 августа прогнозируется похолодание до +17.