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200 тонн сельхозпродукции на 32 млн тенге украли в СКО

Масштабная кража сельскохозяйственной продукции раскрыта в Тимирязевском районе СКО, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

В полицию обратился руководитель одного из ТОО Тимирязевского района. В конце мая и начале июня 2024 года с территории данного ТОО была совершена кража сельскохозяйственной продукции объемом свыше 200 тонн. Масленичные культуры были вывезены на нескольких грузовых автомашинах КамАЗ с прицепами, а ущерб составил около 32 миллионов тенге.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО совместно с коллегами из районного отдела полиции оперативно приступили к расследованию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены водители грузовых автомобилей и подозреваемые 1982-го и 1985-го годов рождения. Также были выявлены скупщики на территории соседней Костанайской области. В настоящее время ведется досудебное производство, а все автомашины изъяты.

Подозреваемым грозит серьезное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Данное преступление квалифицируется как кража в особо крупном размере, что влечет за собой строгое наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев отметил важность профилактической работы с владельцами объектов предпринимательства. Он рекомендовал принимать меры по укреплению территории, оснащению объектов видеонаблюдением, сигнализацией и охраной. Эти меры заметно снижают риск совершения имущественных преступлений, связанных с незаконным проникновением.

— Сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактическую работу с владельцами объектов предпринимательства. Рекомендуем принимать меры по укреплению территории, оснащению объектов видеонаблюдением, сигнализацией, охраной. Данные меры заметно снижают риск совершения имущественных преступлений, связанных с незаконным проникновением, — отметил Мухаметкалиев.

сельское хозяйство
экономика