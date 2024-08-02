200 тонн сельхозпродукции на 32 млн тенге украли в СКО

В полицию обратился руководитель одного из ТОО Тимирязевского района. В конце мая и начале июня 2024 года с территории данного ТОО была совершена кража сельскохозяйственной продукции объемом свыше 200 тонн. Масленичные культуры были вывезены на нескольких грузовых автомашинах КамАЗ с прицепами, а ущерб составил около 32 миллионов тенге.