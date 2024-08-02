Нижегородцы жалуются на гигантских слизней, поедающих урожай

Жители Нижегородской области жалуются на гигантских слизней, поедающих урожай. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях.
Слизней массово находят в черте города и по области после ливней 1 августа. Питаются они сочными растениями дачников, съедая часть плодов и листьев.
«Как с ними бороться? Ведь если расплодятся, сожрут всё!» — жалуется нижегородка.
«Трогать их категорически нельзя, эти товарищи — переносчики болезней и паразитов», — отмечает местный житель.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что дачники жалуются на нашествие карбышей, поедающих урожай в Нижегородской области.