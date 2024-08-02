В Ростовской области на выходных ожидается сильная жара

В Ростове 3 августа, в субботу днем синоптики обещают +34, ясно и без осадков, в ночные часы +19. 4 августа в донской столице до +36, облачно с прояснениями.
По югу области в Сальском и Песчанокопском районах 3 и 4 августа без осадков, днем +33 +36, в ночные часы +21.
По востоку региона в Дубовском, Заветинском и Ремонтненском районах жара до +36 ожидается 4 и 5 августа.
В Шахтах 3 и 4 августа до +34 днем и до +18 в ночные часы. Ясно, без осадков.
Снижение температуры в донском регионе ожидается с 6 августа. Жара в большинстве районов спадет до +30 +28 градусов.