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В Ростовской области на выходных ожидается сильная жара

В Ростовской области на ближайших выходных будет солнечно и без осадков. Жара в некоторых районах донского региона достигнет +36 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В Ростове 3 августа, в субботу днем синоптики обещают +34, ясно и без осадков, в ночные часы +19. 4 августа в донской столице до +36, облачно с прояснениями.

По югу области в Сальском и Песчанокопском районах 3 и 4 августа без осадков, днем +33 +36, в ночные часы +21.

По востоку региона в Дубовском, Заветинском и Ремонтненском районах жара до +36 ожидается 4 и 5 августа.

В Шахтах 3 и 4 августа до +34 днем и до +18 в ночные часы. Ясно, без осадков.

Снижение температуры в донском регионе ожидается с 6 августа. Жара в большинстве районов спадет до +30 +28 градусов.