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Переменная облачность и до +24 °C ожидается в столице 3 августа

Облачно с прояснениями будет в Минске 3 августа. Воздух днем прогреется до +22… +24 °C, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Минск-новости

Существенных осадков в течение дня не ожидается: вероятность дождя составляет 5−10%. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Ветер прогнозируется неустойчивый, 3−8 м/с.