Переменная облачность и до +24 °C ожидается в столице 3 августа

Существенных осадков в течение дня не ожидается: вероятность дождя составляет 5−10%. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.
Ветер прогнозируется неустойчивый, 3−8 м/с.
Облачно с прояснениями будет в Минске 3 августа. Воздух днем прогреется до +22… +24 °C, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
Существенных осадков в течение дня не ожидается: вероятность дождя составляет 5−10%. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.
Ветер прогнозируется неустойчивый, 3−8 м/с.