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Международный аэропорт Ургенча откроется на два дня раньше запланированного срока

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Воздушная гавань Ургенча возобновит работу досрочно 5 августа.

Источник: Uzbekistan Airports

Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 7 августа.

До завершения строительных работ все рейсы были перенаправлены в международный аэропорт Нукуса, а пассажирам обеспечен трансфер между аэропортами Нукуса и Ургенча.

За две недели было заменено и усилено покрытие взлетно-посадочной полосы по всей длине, составляющей три тысячи метров при ширине 45 метров. Это позволит аэропорту без ограничений принимать широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 787 и Airbus A330, а также даст возможность увеличить количество рейсов и пассажиропоток в город Ургенч.