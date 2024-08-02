Международный аэропорт Ургенча откроется на два дня раньше запланированного срока

За две недели было заменено и усилено покрытие взлетно-посадочной полосы по всей длине, составляющей три тысячи метров при ширине 45 метров. Это позволит аэропорту без ограничений принимать широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 787 и Airbus A330, а также даст возможность увеличить количество рейсов и пассажиропоток в город Ургенч.