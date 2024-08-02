В Омске продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до конца октября

В пятницу, 2 августа, было опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко. Режим повышенной готовности по коронавирусу продлён до 31 октября этого года. Поэтому с 1 августа по 31 октября в регионе сохранится запрет массовых мероприятий.
При этом празднования в честь Дня города разрешены, потому что организованы властями. Такие мероприятия являются исключением.
Ранее сообщалось об артистах, которые выступят в Омске на День города. Праздничные мероприятия пройдут в городе со 2 по 4 августа. В программе праздника также есть бесплатные концерты, расписание которых можно посмотреть здесь.
Также стало известно, что в День города омичей ожидает мощная магнитная буря. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения начнутся уже в субботу, 3 августа, и продолжатся на следующий день.