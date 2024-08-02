Археологи обнаружили более 180 тысяч находок на раскопках в Усольском районе

Более 180 тысяч находок раскопали во время археологических работ в Усольском районе. На месте поисков ценных для истории вещей выявлено четыре уровня. На нижнем возраст самой древней находки примерно 28−35 тысяч лет, а самым молодым 12−14 тысяч лет. Как сообщили в пресс-службе правительства региона провести археологические спасательные работы решили из-за строительства объездной дороги «Мальта-Мост 3».