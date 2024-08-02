Археологи обнаружили более 180 тысяч находок на раскопках в Усольском районе

Более 180 тысяч находок раскопали во время археологических работ в Усольском районе. На месте поисков ценных для истории вещей выявлено четыре уровня. На нижнем возраст самой древней находки примерно 28−35 тысяч лет, а самым молодым 12−14 тысяч лет. Как сообщили в пресс-службе правительства региона провести археологические спасательные работы решили из-за строительства объездной дороги «Мальта-Мост 3».
— Так как памятник археологии объект попал в зону строительства, необходимо было предусмотреть полное обеспечение его сохранности. Единственным возможным мероприятием было проведение археологических спасательных работ, предусматривающих полное изъятие археологического материала для дальнейшего изучения, — сказала начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.
Раскопки заняли четыре года. Найденные экземпляры поставят на учет в государственного музейном фонде. А археологический памятник огородили охранными знаками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 200 жителей региона за неделю покусали клещи. В лабораторных условиях было проверено более 10 тысяч паукообразных, у более четырех тысяч подтвердилось наличие инфекций.