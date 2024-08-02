Обстановка на Крымском мосту 2 августа 2024 года: пробка бьет антирекорды

Заметим, пробка на Крымском мосту в этом году начала образовываться ближе к середине июля, когда народ массово ринулся на отдых. Это уже традиционное явление в сезон отпусков. Чаще всего очередь из авто собирается на подъезде к полуострову со стороны Краснодарского края. Ранее количество машин варьировалось от 300 до тысячи. Однако 2 августа перед пунктом пропуска очередь ждали больше тысячи транспортных средств.