Обстановка на Крымском мосту 2 августа 2024 года: пробка бьет антирекорды

Почти месяц перед въездом на Крымский мост образовывается многокилометровая пробка. Очередь из автомобилей обычно собирается то со стороны Тамани, то со стороны Керчи. Всему виной — сезон отпусков, который обычно выпадает на мюль-август. Именно поэтому народ с разных уголков страны съезжается на полуостров.
Рассказываем, какая обстановка на Крымском мосту 2 августа 2024 года.
Обстановка на Крымском мосту 2 августа 2024 года
«В очереди со стороны Тамани находится 1320 транспортное средство. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в 12:00 оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на подъезде к пункту досмотра со стороны материка вереница из автомобилей растянулась почти на 10 километров. Время ожидания проезда составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи проезд остается свободным.
Пробка на Крымском мосту 2 августа 2024 года
Заметим, пробка на Крымском мосту в этом году начала образовываться ближе к середине июля, когда народ массово ринулся на отдых. Это уже традиционное явление в сезон отпусков. Чаще всего очередь из авто собирается на подъезде к полуострову со стороны Краснодарского края. Ранее количество машин варьировалось от 300 до тысячи. Однако 2 августа перед пунктом пропуска очередь ждали больше тысячи транспортных средств.