Движение запретят на участке улицы Горького в Иркутске 4 августа

Движение автотранспорта ограничат по улице Горького в Иркутске. Запрет на проезд будет действовать на протяжении всего дня. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера необходима для проведения запланированных работ по ремонту проезжей части.
— С 9:00 до 23:59 4 августа закроют для проезда участок улицы Горького от Ленина до Сухэ-Батора, — уточнили в администрации.
Автовладельцев просят заранее продумывать проезд и быть внимательными во время движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Фурье будет закрыт проезд с 3 августа. Там проведут восстановительные работы на тепловых сетях.