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Движение запретят на участке улицы Горького в Иркутске 4 августа

Ограничение будет действовать на протяжении всего дня.

Источник: Комсомольская правда

Движение автотранспорта ограничат по улице Горького в Иркутске. Запрет на проезд будет действовать на протяжении всего дня. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера необходима для проведения запланированных работ по ремонту проезжей части.

— С 9:00 до 23:59 4 августа закроют для проезда участок улицы Горького от Ленина до Сухэ-Батора, — уточнили в администрации.

Автовладельцев просят заранее продумывать проезд и быть внимательными во время движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Фурье будет закрыт проезд с 3 августа. Там проведут восстановительные работы на тепловых сетях.