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Коляда-театр откроет сезон «Сорочинской ярмаркой»

21-й театральный сезон 2 августа, в пятницу, открывает екатеринбургский Коляда-театр. Вечером будет показан спектакль «Сорочинская ярмарка».

Источник: Коммерсантъ

«В двадцать первом сезоне будут поставлены спектакли: “Женитьба Бальзаминова” по пьесе Островского, “Орфей спускается в ад” по пьесе Уильямса, “Вий” Гоголя, к новогодним колядкам — сказка “По щучьему велению” по пьесе Николая Коляды», — написал основатель театра Николай Коляда.

Осенью Коляда-театр отправится на гастроли в Севастополь, а в январе — в Москву.

Господин Коляда напомнил, что Коляда-театр юридически был основан 4 декабря 2001 года, но полтора года не имел своего помещения. «21 год назад 2 августа 2003 года в подвале на пр. Ленина, 69 спектаклями “Карлсон вернулся” и “Кармен жива!” был открыт первый сезон», — рассказал он. Затем театр располагался в здании на ул. Тургенева, 20, а в 2014 году занял бывший кинотеатр «Искра» на пр. Ленина, 97.

По словам господина Коляды, сейчас коллектив насчитывает 37 актеров и 35 человек обслуживающего персонала.

Николай Коляда — уральский драматург, актер, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Коляда-театра. Автор более чем 120 пьес. Постановщик более 60 спектаклей. Лауреат множества премий. Заслуженный деятель искусств РФ.

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