Коляда-театр откроет сезон «Сорочинской ярмаркой»

Господин Коляда напомнил, что Коляда-театр юридически был основан 4 декабря 2001 года, но полтора года не имел своего помещения. «21 год назад 2 августа 2003 года в подвале на пр. Ленина, 69 спектаклями “Карлсон вернулся” и “Кармен жива!” был открыт первый сезон», — рассказал он. Затем театр располагался в здании на ул. Тургенева, 20, а в 2014 году занял бывший кинотеатр «Искра» на пр. Ленина, 97.