В Воронеже выявили 18 иностранцев, незаконно работающих в такси

В Воронежской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нелегальное такси», которое проходило в течение 10 дней.
За это время сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 140 нарушений. Среди них 9 нарушений правил перевозки детей, 3 случая выезда на полсу встречного движения, 56 случаев управления транспортным средством с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена; 2 случая управления транспортным средством без диагностической карты и 6 случаев нарушения правил тонировки стекол.
Также в ходе акции задержали 18 иностранцев, которые незаконно работали в такси. Из них 10 находились на территории России незаконно.
Полицейские также проверяют работодателей, незаконно привлекши к труду иностранцев.