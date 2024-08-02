В Воронеже выявили 18 иностранцев, незаконно работающих в такси

За это время сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 140 нарушений. Среди них 9 нарушений правил перевозки детей, 3 случая выезда на полсу встречного движения, 56 случаев управления транспортным средством с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена; 2 случая управления транспортным средством без диагностической карты и 6 случаев нарушения правил тонировки стекол.