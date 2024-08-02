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В Воронеже выявили 18 иностранцев, незаконно работающих в такси

Из них 10 нарушили режим пребывания в России.

Источник: Агентство «Москва»

В Воронежской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нелегальное такси», которое проходило в течение 10 дней.

За это время сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 140 нарушений. Среди них 9 нарушений правил перевозки детей, 3 случая выезда на полсу встречного движения, 56 случаев управления транспортным средством с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена; 2 случая управления транспортным средством без диагностической карты и 6 случаев нарушения правил тонировки стекол.

Также в ходе акции задержали 18 иностранцев, которые незаконно работали в такси. Из них 10 находились на территории России незаконно.

Полицейские также проверяют работодателей, незаконно привлекши к труду иностранцев.