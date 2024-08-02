В РОЦИТ назвали анонимность в интернете главным элементом схемы мошенников

Анонимность в интернете и «серые» SIM-карты — одни из главных элементов мошеннических схем. В связи с этим Государственная дума РФ в конце июля этого года приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота SIM-карт. Кроме того, согласно его требованиям, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязаны будут подать сведения о себе в Роскомнадзор. Законопроект нацелен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.