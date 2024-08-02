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Если чихнете, вас высадят из вагона: В Румынии обсуждают новые правила проезда в общественном транспорте

Принятие нового требования обсуждается в Минтрансе страны, которое приводит свои правила в соответствие с европейскими стандартами.

Источник: Комсомольская правда

Принятие нового требования обсуждается в Минтрансе страны, которое приводит свои правила в соответствие с европейскими стандартами.

Там предлагают запретить посадку на поезд пассажирам с симптомами заболевания. О каких конкретно болезнях идет речь, не уточняется.

«Дискриминация и извращение» — именно так большинство пассажиров охарактеризовали эту новость в опросе одного из румынских изданий.

Как будет соблюдаться новое правило в случае его приятия, остается загадкой.

Специалисты утверждают, что обследование вправе проводить только медики, поэтому неизвестно, кто будет решать, кого из пассажиров принимать, а кого высаживать.