Если чихнете, вас высадят из вагона: В Румынии обсуждают новые правила проезда в общественном транспорте

Принятие нового требования обсуждается в Минтрансе страны, которое приводит свои правила в соответствие с европейскими стандартами.
Там предлагают запретить посадку на поезд пассажирам с симптомами заболевания. О каких конкретно болезнях идет речь, не уточняется.
«Дискриминация и извращение» — именно так большинство пассажиров охарактеризовали эту новость в опросе одного из румынских изданий.
Как будет соблюдаться новое правило в случае его приятия, остается загадкой.
Специалисты утверждают, что обследование вправе проводить только медики, поэтому неизвестно, кто будет решать, кого из пассажиров принимать, а кого высаживать.